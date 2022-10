Leao formato Mondiale | il Milan gode con Rafa

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 ottobre 2022)elfa volare il, assist a Rebic e gol finale del 1-3 per mandare il Diavolo in estasi: il portoghese è inelfa volare il, assist a Rebic e gol finale del 1-3 per mandare il Diavolo in estasi: il portoghese è in. L’attaccante classe 2000 ha già segnato 4 gol e fornito 4 assist come lui, parlando soltanto di campionato, anche Messi e Neymar, le due stelle del Psg che saranno protagoniste alfare il, in attesa del Qatar e di essere decisivo anche con il suo Portogallo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.