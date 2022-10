Le Sorelle Selassié chiedono la squalifica | “Non è accettabile”

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 2 ottobre 2022) Il caso Marco Bellavia sta mobilitando tantissime persone e non potevano mancare le. Loro che l’hanno scorso hanno accusato Katia Ricciarelli di “razzismo” per le parole che più volte ha detto contro di loro, quali ad esempio, “ritorna nel tuo Paese”, sanno bene che più di una “sgridata” non succede, se non in casi gravissimi. Così oggi invocano tutte allacontro i concorrenti che si sono resi protagonisti di comportamenti da bulli verso Marco Bellavia. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Lulùattacca il Grande Fratello Vip 7: “Non èfar passare questo messaggio” Questo Grande Fratello Vip 7 ad appena due settimane dall’inizio ha già scatenato un polverone mediatico enorme, un po’ come successe l’anno scorso per Katia ...