DiMarzio : #SerieA | Le scelte ufficiali di #Sarri e #Gotti per la sfida tra @OfficialSSLazio e @acspezia - NkenchorS : RT @DiMarzio: #SerieA | Le scelte ufficiali di #Sarri e #Gotti per la sfida tra @OfficialSSLazio e @acspezia - GoalItalia : Immobile e Lazzari titolari ?? Ci sono Nzola e Gyasi dal 1' ?? Le formazioni ufficiali di #LazioSpezia ?… - sportli26181512 : Lazio-Spezia LIVE, le formazioni ufficiali: c'è Luis Alberto, la scelta su Immobile. Ellertsson al debutto dal 1':… - LALAZIOMIA : Lazio-Spezia LIVE -

Milinkovic Savic aspetta loal quale ha già segnato due gol per trovare il cinquantesimo centro con la maglia dellaMilinkovic Savic aspetta loal quale ha già segnato due gol per trovare il cinquantesimo centro con la maglia della. Il Sergente è entrato nella Top10 dei marcatori, ma vuole ...ROMA - Un match da non sbagliare per lacontro lo. Servono conferme, c'è voglia di rimanere nelle zone alte della classifica e iscriversi in maniera decisa alla lotta per la Champions rispondendo alla Roma e prendendo un bel ...Le formazioni ufficiali di Lazio-Spezia che va in scena domenica alle 12.30 per l’ottava giornata di Serie A. Dove seguire il match La domenica dell’ottava giornata di Serie A si aprirà alle 12.30 con ...La Lazio è pronta per riprendere il campionato, in questa ottava giornata affronterà lo Spezia all’Olimpico. Il calcio d’inizio è fissato alle 12:30, tutto pronto ...