Lazio-Spezia | le formazioni ufficiali | Immobile c’è!

Leggi su 11contro11

(Di domenica 2 ottobre 2022) Riportiamo ledi, match valevole per l’8a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Affatato, e dal quarto uomo Perenzoni. VAR e AVAR saranno rispettivamente Di Paolo e Abbattista. Calcio d’inizio alle 12:30 allo Stadio Olimpico di Roma. Terminata la sosta per le nazionali, torna finalmente il campionato in questo primo weekend di ottobre. Ad affrontarsi per il lunch time dell’8o turno sarannoin un match che vede i padroni di casa nettamente favoriti sulla carta. Infatti, per gli uomini di Sarri, si tratta di una prova di maturità importante nel tentativo di dare continuità alla bella vittoria di Cremona. Dopo la doppietta dell’ultima giornata, ...