Lavoretti per Halloween: 10 zucche fai da te super economiche e bellissime

In occasione della festa di Halloween puoi realizzare tantissime decorazioni fai da te per abbellire la tua casa. Puoi dare sfogo a tutta la tua fantasia, realizzando le decorazioni di Halloween partendo dal riciclo creativo. Potrai scegliere di riutilizzare vecchi coperchi di barattoli, tappi in sughero, carta crespa e tanto altro. Vuoi scoprire come realizzare facilmente le tue decorazioni di Halloween? Segui questi semplici e velocissimi passaggi. 

Crea una zucca con i coperchi dei barattoli

Per le decorazioni fai da te puoi utilizzare dei vecchi coperchi di barattoli per creare delle bellissime zucche di Halloween. Ti basterà semplicemente procurarti tanti coperchi di dimensioni simili e dipingerli di arancione. Puoi unire con lo spago i coperchi e disporli attorno a delle ...

