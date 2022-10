QFMaxCunctator : @ChanceGardiner Anni '50Fantastiche sospensioni pneumatiche. L'aveva una mia zia (che disponeva di autista) - cristiano68 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Buongiorno, potreste dire cortesemente al vostro presidente che deve indossare la c… - isaboh_ : @MarcoStac È stupenda! È uguale, anche nel colore, a quella che aveva un commendatore romano, noto costruttore, che… - agostinomela : @Olmo54 Purtroppo il mio autobus di stamattina era semideserto. Persino l'autista aveva la mascherina abbassata ?? - DonPiricoddi : RT @RockOthers: Erano circa le 7 del mattino del 27 settembre 1986 quando i Metallica furono svegliati improvvisamente da degli scossoni. E… -

ilGiornale.it

Ad ogni turno un'fa dalle 4 alle 8 corse (dipende dalla ...'azienda se n'è accorta troppo tardi. Ha provato a comprarne da ... Busitaliaun deficit di 9,3 milioni nel 2021. Ricavi per 88,...... era stato aggredito da un passeggero di un bus con cuiavuto uno screzio il giorno precedente. Adesso per quell'episodio, per cui50enne malmenato si era dovuto dare curare in Pronto ... “L'autista aveva il capo reclinato". Poi il salto nel vuoto del bus