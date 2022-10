L'appello di Papa Francesco: "Putin, fermati. Zelensky, ascolta" (Di domenica 2 ottobre 2022) AGI - Putin fermati, Zelensky ascolta. Tregua. Veri negoziati, su proposte serie e volti a garantire l'integrità territoriale ucraina e il rispetto delle minoranze. Di fronte al tremedo pericolo di una catastrofe nucleare, Papa Francesco implora e invita i protagonisti della guerra in Ucraina (che, ricorda, è stata scatenata dall'aggressione russa) l'uno a fermarsi e l'altro a non essere sordo elle prospettive di dialogo. E ai paesi terzi, e alla comunità internazionale, di non lasciarsi tirare dentro l'escalation: tutto il Pianeta rischia, non lo dimentichino. Angelus con pochi precedenti, oggi in Piazza San Pietro. Nessuna spiegazione del Vangelo, nessuna catechesi. Bergoglio si affaccia alla finestra del Palazzo Apostolico addirittura con qualche secondo di anticipo e legge, ... Leggi su agi (Di domenica 2 ottobre 2022) AGI -. Tregua. Veri negoziati, su proposte serie e volti a garantire l'integrità territoriale ucraina e il rispetto delle minoranze. Di fronte al tremedo pericolo di una catastrofe nucleare,implora e invita i protagonisti della guerra in Ucraina (che, ricorda, è stata scatenata dall'aggressione russa) l'uno a fermarsi e l'altro a non essere sordo elle prospettive di dialogo. E ai paesi terzi, e alla comunità internazionale, di non lasciarsi tirare dentro l'escalation: tutto il Pianeta rischia, non lo dimentichino. Angelus con pochi precedenti, oggi in Piazza San Pietro. Nessuna spiegazione del Vangelo, nessuna catechesi. Bergoglio si affaccia alla finestra del Palazzo Apostolico addirittura con qualche secondo di anticipo e legge, ...

