L’Africa-nazione e il panafricanismo di oggi

(Di domenica 2 ottobre 2022)e il. Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Farafín Sandouno, coordinatore per l’Italia di Urgences Panafricanistes IPN Quando si cerca affrontare i mali del continente africano, si ha il dovere di affrontare il tema del micro-nazionalismo, modelloincapace di soppiantare la valanga globalista sul suolo africano. Pensare in termini imperiali “Per noi, l’impero africano non sarà un’utopia”. Marcus Garvey. In un momento in cui da un lato il globalismo egemonico sta prendendo piede e da un lato si stanno costituendo sempre più poli civilizzazionali extra-africani ad ostacolarlo, il ruolo deldeve essere a sua volta quello di inserirsi in questa salsa di poteri e pensare non più in termini micro-nazionalisti, ma in termini ”imperiali” (o ...