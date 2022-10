La vera sovranista è la Germania. Sul gas ha deciso di ignorare l'Europa

Leggi su iltempo

(Di domenica 2 ottobre 2022) La decisione improvvisa - e improvvida- del governo Scholz di azionare un bazooka da 200 miliardi per sussidiare il settore cruciale dell'energia ha fatto scattare l'allarme in mezza, incrinandolo stesso asse franco-tedesco e suscitando la preoccupazione che l'egoismo tedesco possa far saltare il banco comunitario, visto che la grandenon è la piccola Ungheria. Se la prima potenza dell'euro diventa, concedendo vantaggi impropri al proprio sistema produttivo, c'è in effetti il rischio concreto di causare danni irreparabili alle industrie di altri Paesi, che non saranno più in grado di competere con le omologhe tedesche sussidiate. Parlare di concorrenza sleale, in una situazione già di per sé drammatica, appare quasi un eufemismo: senza un tetto al prezzo del gas, a cui lacontinua ...