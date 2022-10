La terza rivoluzione industriale

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 2 ottobre 2022) Launa volta é stata il legno. Per intendersi, non solo quello per costruire epici burattini, ma anche quello che faceva girare il mondo. Ebbene sì, sino al 1780 circa, tutto andava a legna. Stufe, riscaldamenti, nelle locande le pietanze erano scaldate e cucinate col fuoco da legna. I soldati trovavano conforto davanti a enormi camini che andavano notte e giorno anch’essi a legna. Il legno era tutto. Era il combustibile del mondo antico, ciò che faceva girare le cose e quindi la ricchezza di chi lo possedeva. Non a caso gli imperi ricoperti di foreste dominavano il mondo. L’Europa era il cuore pulsante e pronta a estendere la propria egemonia sul resto del pianeta. Le origini dellaLa più avanzata potenza economica di allora, la Gran Bretagna, riuscì ad imbrigliare quell’energia: non più calore incontrollato, ma calore ...