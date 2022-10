La prima arbitra della Serie A (Di domenica 2 ottobre 2022) Oggi Maria Sole Ferrieri Caputi diventerà la prima donna a dirigere una partita del massimo campionato di calcio Leggi su ilpost (Di domenica 2 ottobre 2022) Oggi Maria Sole Ferrieri Caputi diventerà ladonna a dirigere una partita del massimo campionato di calcio

ilpost : La prima arbitra della Serie A - AVigevano : Dopo quattro mesi e mezzo dal ritiro, chi arbitra la prima partita del nuovo campionato di Superlega? ?? Bentornato… - dariazzo_ : RT @mic_manente: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima 'arbitrA' a dirigere in Serie A. Sventola cartellini rosa in ognidove! ?? · ?? htt… - tackleduro : RT @mic_manente: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima 'arbitrA' a dirigere in Serie A. Sventola cartellini rosa in ognidove! ?? · ?? htt… - mic_manente : Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima 'arbitrA' a dirigere in Serie A. Sventola cartellini rosa in ognidove! ??… -