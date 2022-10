La mia Torta di mele frullate: una delizia sofficissima, gustosa e con sole 80 calorie! (Di domenica 2 ottobre 2022) Torta di mele tritate: una delizia sofficissima, gustosa e con sole 80 calorie! Una Torta leggerissima e che piacerà a tutti, grandi e piccini, per una colazione o merenda dietetica e senza sensi di colpa. A prova di dieta e di perdita di peso. Come sempre vi ricordo che queste ricette sono state realizzate con la collaborazione della Dottoressa Maria Di Bianco. Torta di mele tritate: una delizia sofficissima, gustosa e con sole 80 calorie! Ingredienti per questa fantastica ricetta: 2 mele 100 gr di farina, 2 uova, 1 bustina di lievito per dolci, 50 ml di latte, 50 ml di yogurt bianco magro, 50 gr di dolcificante ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 2 ottobre 2022)ditritate: unae con80Unaleggerissima e che piacerà a tutti, grandi e piccini, per una colazione o merenda dietetica e senza sensi di colpa. A prova di dieta e di perdita di peso. Come sempre vi ricordo che queste ricette sono state realizzate con la collaborazione della Dottoressa Maria Di Bianco.ditritate: unae con80Ingredienti per questa fantastica ricetta: 2100 gr di farina, 2 uova, 1 bustina di lievito per dolci, 50 ml di latte, 50 ml di yogurt bianco magro, 50 gr di dolcificante ...

