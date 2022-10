La festa dei nonni nell’era delle speculazioni: “Due mesi di pensione per pagare le bollette” (Di domenica 2 ottobre 2022) “Domenica 2 ottobre si celebra la festa dei nonni, una celebrazione che merita una serie di riflessioni, quest’anno ancora più amare che in precedenza”. In occasione della ricorrenza Caterina Delasa, segretaria generale di FNP CISL Bergamo, introduce elementi importanti per i quasi 200mila nonni della provincia di Bergamo. “La grande speculazione avviata da qualche tempo sulle fonti di energia, come anche su materiali utili alle imprese e alle azienda, sta comportando una formidabile impennata di prezzi che si ripercuotono sulle bollette delle famiglie e, di conseguenza, degli anziani. In provincia di Bergamo l’importo medio delle pensioni è di poco superiore ai 1000 euro. In base ai dati Arera, per una famiglia media italiana, si prevede per il 2022 un aumento della spesa annuale ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 ottobre 2022) “Domenica 2 ottobre si celebra ladei, una celebrazione che merita una serie di riflessioni, quest’anno ancora più amare che in precedenza”. In occasione della ricorrenza Caterina Delasa, segretaria generale di FNP CISL Bergamo, introduce elementi importanti per i quasi 200miladella provincia di Bergamo. “La grande speculazione avviata da qualche tempo sulle fonti di energia, come anche su materiali utili alle imprese e alle azienda, sta comportando una formidabile impennata di prezzi che si ripercuotono sullefamiglie e, di conseguenza, degli anziani. In provincia di Bergamo l’importo mediopensioni è di poco superiore ai 1000 euro. In base ai dati Arera, per una famiglia media italiana, si prevede per il 2022 un aumento della spesa annuale ...

Corriere : È la festa dei nonni: le frasi di ringraziamento più belle da mandare via WhatsApp o email - zaiapresidente : ? Oggi 2 ottobre è la FESTA DEI NONNI, in tutte le nostre famiglie simbolo di amore, patrimonio di tradizioni e ide… - RadioItalia : Buona festa dei nonni! Vi amiamo ?? - luca_vincis : Oggi è la festa dei nonni, io non ho nonni, però ho una mamma di 92 anni? Vecchia? No, piena di saggezza a voglia d… - infoitinterno : Oggi 2 ottobre è la festa dei nonni: auguri a tutti i nonni dal Quotidiano di Ragusa -