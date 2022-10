La Cardine srl al fianco di?Legambiente per “Puliamo il mondo 2022”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 2 ottobre 2022) Le telecamere della RAI sono state testimoni dell’evento che quest’anno si è svolto nella splendida cornice della costa cilentana nel comune di Casalvelino, andrà in onda oggi su RAI TRE dalle 9 alle 12 . Il grande appuntamento di volontariato ambientale organizzato da Legambiente che insieme asrl, coinvolge come sempre i propri partners. La manifestazione dal valore ambientale altamente simbolico, ha visto come protagonista oltre che Legambiente, rappresentata per l’occasione da Michele Buonomo , anche Valerio Calabrese in qualità di direttore del Museo della dieta Mediterranea che ha sede a Pollica e la dittasrl di Salerno rappresentata da Angelo Grimaldi, specializzata in lavori svolti sui pendii in quota ad ogni altezza, infatti con i propri rocciatori specializzati si sono potute raggiungere zone molto scoscese ed impervie, non ...