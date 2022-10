La Camminata rosa si rimette in marcia al grido: “La prevenzione è vita” (Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMercogliano (AV) – “La prevenzione è vita“. E’ questo il messaggio che ha accompagnato l’ottava “Camminata rosa” nella provincia di Avellino. Il fiume rose si è dato appuntamento nella mattinata lungo il viale di Mercogliano per poi approdare nel capoluogo e concludersi nella chiesa di Rione Mazzini. L’evento organizzato dall’Amos ed Amdos voluto fortemente dal senologo Carlo Iannace è volto alla prevenzione per il tumore al seno. In tanti hanno sottolineato l’importanza di riprendere gli screening preventivi dopo due anni in cui il COVID ha tenuto le donne lontane dagli ospedali. Presenti il primo cittadino di Mercogliano Vittorio D’Alessio, ma anche altri amministratori come Paolo Spagnuolo di Atripalda, Pasquale Giuditta di Summonte, la sindaca di Cervinara, Caterina ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMercogliano (AV) – “La“. E’ questo il messaggio che ha accompagnato l’ottava “” nella provincia di Avellino. Il fiume rose si è dato appuntamento nella mattinata lungo il viale di Mercogliano per poi approdare nel capoluogo e concludersi nella chiesa di Rione Mazzini. L’evento organizzato dall’Amos ed Amdos voluto fortemente dal senologo Carlo Iannace è volto allaper il tumore al seno. In tanti hanno sottolineato l’importanza di riprendere gli screening preventivi dopo due anni in cui il COVID ha tenuto le donne lontane dagli ospedali. Presenti il primo cittadino di Mercogliano Vittorio D’Alessio, ma anche altri amministratori come Paolo Spagnuolo di Atripalda, Pasquale Giuditta di Summonte, la sindaca di Cervinara, Caterina ...

