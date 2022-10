KILIMANGIARO: NUOVA STAGIONE PER LA DOMENICA “ALTERNATIVA” DEGLI ITALIANI (Di domenica 2 ottobre 2022) Non solo Amici, DOMENICA In e Verissimo. C’è spazio anche per Rai3 e la NUOVA STAGIONE di KILIMANGIARO con Camila Raznovich. Dove si viaggia? Viaggi, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Camila Raznovich torna con “KILIMANGIARO”, in onda DOMENICA 2 ottobre alle 17.00 su Rai 3. Tra le novità di questa STAGIONE, una finestra aperta sulle manifestazioni da non perdere in tutto il mondo: festival, mostre e grandi eventi. Altra innovazione, le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice, oltre a svelare posti da record dai quattro angoli della terra, visiteranno l’Italia facendo esperienze in prima persona. Viaggiatori da tutto il mondo saranno in collegamento costante con la redazione e racconteranno in diretta le loro avventure: a ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 2 ottobre 2022) Non solo Amici,In e Verissimo. C’è spazio anche per Rai3 e ladicon Camila Raznovich. Dove si viaggia? Viaggi, ambiente, divulgazione e approfondimento culturale. Camila Raznovich torna con “”, in onda2 ottobre alle 17.00 su Rai 3. Tra le novità di questa, una finestra aperta sulle manifestazioni da non perdere in tutto il mondo: festival, mostre e grandi eventi. Altra innovazione, le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice, oltre a svelare posti da record dai quattro angoli della terra, visiteranno l’Italia facendo esperienze in prima persona. Viaggiatori da tutto il mondo saranno in collegamento costante con la redazione e racconteranno in diretta le loro avventure: a ...

