Juventus Bologna alla prova del 9: Vlahovic sfida Arnautovic (Di domenica 2 ottobre 2022) Vlahovic contro Arnautovic, all’Allianz Stadium nel posticipo domenicale tra Juventus e Bologna è una vera e propria prova del 9 Vlahovic contro Arnautovic, all’Allianz Stadium nel posticipo domenicale tra Juventus e Bologna è una vera e propria prova del 9. La sfida nella sfida con in palio punti importantissimi per entrambe le squadra. La sfida del gol, quello che il serbo deve tornare a fare dopo diverse partite di digiuno. Sono quattro i centri in campionato per Dusan, mentre è arrivato a 6 l’austriaco. In estate Marko lo voleva la Juve, ma ha scelto di restare per essere titolare e non il vice. Stasera dovrà dimostrare sul campo e potrebbe essere lui il pericolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 ottobre 2022)contro, all’Allianz Stadium nel posticipo domenicale traè una vera e propriadel 9contro, all’Allianz Stadium nel posticipo domenicale traè una vera e propriadel 9. Lanellacon in palio punti importantissimi per entrambe le squadra. Ladel gol, quello che il serbo deve tornare a fare dopo diverse partite di digiuno. Sono quattro i centri in campionato per Dusan, mentre è arrivato a 6 l’austriaco. In estate Marko lo voleva la Juve, ma ha scelto di restare per essere titolare e non il vice. Stasera dovrà dimostrare sul campo e potrebbe essere lui il pericolo ...

juventusfc : Alle 14:00 Mister Allegri presenta la sfida con il Bologna ?? Conferenza LIVE su Juventus TV ?? - juventusfc : ?? Allegri: «Le critiche sono normali, ma conta solo il campo: ricominciamo a vincere dalla partita con il Bologna.… - TuttoJuve24 : Juventus, Milik per la svolta: il Bologna nel mirino per ripartire #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - sportli26181512 : Juventus-Bologna, le probabili formazioni: Paredes in panchina: Allegri sembra essere intenzionato a schierare la J… - ZonaBianconeri : RT @zazoomblog: Juventus-Bologna oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A 2022-2023 - #Juventus-Bologna #orario #diretta https://t.… -