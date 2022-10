juventusfc : I ragazzi sono tornati! ?????? La pausa delle nazionali è terminata, noi ci concentriamo sul prossimo Juve-Bologna ?? Full video ?? - Gazzetta_it : Cambiaso, oggi contro e domani no: il progetto Juve su di lui. E sulle fasce #JuveBologna #calciomercato - juventusfc : ? Domenica 2 ottobre ?? Juve-Bologna ?? Un dj set con un super ospite: Salmo! - ike_milan : @69Positionss Bologna will score Juve - sportli26181512 : Juve-Bologna: tornano #Szczesny, Cuadrado, Locatelli, Rabiot e #Milik: Massimiliano Allegri ha diramato la lista de… -

Larecupera alcuni pezzi importanti della squadra in vista dell'incontro di stasera alle 20.45 contro ildi Thiago Motta all'Allianz Stadium. I bianconeri cercano una vittoria che manca da ...La Juventus è la squadra contro cui ilha pareggiato (49) e perso più incontri nella sua storia in Serie A (78, 16 dei quali nelle 18 sfide più recenti). Tuttavia, attenzione: in caso ...Juventus-Bologna sarà il posticipo della domenica di Serie A. Ma dove si potrà vedere e seguire il match tra bianconeri e rossobluCalciomercato Juventus, il futuro di Allegri continua ad essere avvolto in una nube di mistero: i possibili scenari.