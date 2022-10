Italia | parità di genere in arrivo tra 135 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo che la politica è riuscita a dare il peggio di sé nella propaganda per le elezioni del 2022 – tra pensioni anticipate per le mamme e il reddito di 1000 euro per le donne casalinghe – e la vittoria del partito di Giorgia Meloni, la situazione inper quanto riguarda ladicontinua a degenerare. Non ci resta che piangere. Indal 1977 a oggi – in 45– il tasso di occupazione femminile è salito di appena 17 punti percentuali (dal 33% al 50%): ladinel mondo del lavoro – per non parlare di quella sui diritti civili – non è stata ancora raggiunta. Con i dati recenti alla mano, volendo fare un prospetto per il futuro, non ci siamo nemmeno vicini. E la politica di certo non aiuta, anzi continua a promuovere i soliti ...