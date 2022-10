Italia-Olanda oggi volley femminile | orario Mondiali | dove vederla in tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 2 ottobre 2022)domenica 2 ottobre (ore 16.00) l’affronterà l’nell’ultima partita della prima fase a gironi dei2022 di. La nostra Nazionale scenderà in campo ad Arnhem per fronteggiare le padrone di casa. Le Campionesse d’Europa partiranno con i favori del pronostico contro la bestia nera del recente passato e inseguono la quinta vittoria consecutiva in questa rassegna iridata, fondamentale per accedere alla seconda fase con un successo in più e avviciarsi ulteriormente ai quarti di finale. L’ha sofferto ma vinto contro il Belgio, mentre l’ha perso contro le Yellow Tigers. Le azzurre devono vincere o perdere al tie-break per garantirsi il primo posto nel raggruppamento, mentre in caso di sconfitta per 3-1 ...