Italia-Olanda, Mondiali Volley femminile: programma e diretta tv (Di domenica 2 ottobre 2022) L'ultimo scontro della prima fase a gironi vedrà protagoniste l'Italia e l'Olanda, nel palazzetto di Arnhem questo pomeriggio alle 16. Un'ultima prova per le Azzurre che si trovano davanti un avversario di livello e soprattutto la concreta possibilità di chiudere il proprio gruppo in testa. Questo fattore darebbe infatti una buona spinta anche per la seconda fase del torneo, ormai incombente. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime novità e dove sarà trasmessa Italia-Olanda. Come arrivano Italia e Olanda (Crediti Foto: Federazione Italiana Pallavolo Facebook)Partendo dalle Azzurre, il cammino fin qui è stato sostanzialmente ineccepibile, al netto di qualche piccolo errore all'interno delle gare che non ha causato problemi. Così i punti accumulati sono stati ...

