Italia come la Germania: mercati lavoro tengono nonostante timori recessione (Di domenica 2 ottobre 2022) L’inverno si preannuncia molto difficile per le imprese europee, con i costi dell’energia destinati a salire ulteriormente e che metteranno a dura prova i loro bilanci. Il timore di una recessione è concreto, anche se per ora l’economia (a parte l’inflazione che si attesta su nuovi record dall’introduzione della moneta unica) si mostra in salute. Ad esempio, i mercati del lavoro di Italia e Germania, che venerdì hanno diffuso rispettivamente i dati riferiti ad agosto e settembre, stanno dimostrando una tenuta superiore alle attese. Disoccupazione ai minimi Il numero di disoccupati tedeschi è aumentato di 14.000 unità, circa la metà dell’aumento del mese precedente e al di sotto dei 20.000 previsti dagli analisti. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 5,5% della forza lavoro, ... Leggi su quifinanza (Di domenica 2 ottobre 2022) L’inverno si preannuncia molto difficile per le imprese europee, con i costi dell’energia destinati a salire ulteriormente e che metteranno a dura prova i loro bilanci. Il timore di unaè concreto, anche se per ora l’economia (a parte l’inflazione che si attesta su nuovi record dall’introduzione della moneta unica) si mostra in salute. Ad esempio, ideldi, che venerdì hanno diffuso rispettivamente i dati riferiti ad agosto e settembre, stanno dimostrando una tenuta superiore alle attese. Disoccupazione ai minimi Il numero di disoccupati tedeschi è aumentato di 14.000 unità, circa la metà dell’aumento del mese precedente e al di sotto dei 20.000 previsti dagli analisti. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 5,5% della forza, ...

