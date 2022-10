Iran, le proteste dividono gli ayatollah: tra chi sta con il governo e chi denuncia gli abusi della polizia chiedendo di “ascoltare il popolo” (Di domenica 2 ottobre 2022) Un paio di giorni fa, mentre in decine di città del Paese esplodeva la protesta degli Iraniani in seguito alla morte di Mahsa Amini, dalla desolata regione orientale del Sistan e Balucistan, e precisamente dalla cittadina di Rask, si diffondeva una notizia significativa, se messa in relazione al contesto in evoluzione. In breve, dopo giorni di silenzio, l’Imam locale della preghiera del venerdì, Maulavi Abdul Ghaffar Naghshbandi, denuncia pubblicamente ad alcuni media locali uno stupro commesso ai danni di una 15enne. Naghshbandi fa direttamente il nome dell’autore: è il colonnello Ebrahim Kouchakzaei, cioè il capo della polizia locale. “Ho ascoltato da vicino le parole piene di dolore e angoscia della mia piccola sorella oppressa. Il petto mi intrappolava il respiro a causa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Un paio di giorni fa, mentre in decine di città del Paese esplodeva la protesta degliiani in seguito alla morte di Mahsa Amini, dalla desolata regione orientale del Sistan e Balucistan, e precisamente dalla cittadina di Rask, si diffondeva una notizia significativa, se messa in relazione al contesto in evoluzione. In breve, dopo giorni di silenzio, l’Imam localepreghiera del venerdì, Maulavi Abdul Ghaffar Naghshbandi,pubblicamente ad alcuni media locali uno stupro commesso ai danni di una 15enne. Naghshbandi fa direttamente il nome dell’autore: è il colonnello Ebrahim Kouchakzaei, cioè il capolocale. “Ho ascoltato da vicino le parole piene di dolore e angosciamia piccola sorella oppressa. Il petto mi intrappolava il respiro a causa ...

