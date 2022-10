Insulti all’arbitro, Juric rischia due giornate: potrebbe saltare il derby (Di domenica 2 ottobre 2022) Ivan Juric rischia grosso dopo le pesanti parole rivolte all’arbitro in occasione della partita contro il Napoli Ivan Juric rischia grosso dopo le pesanti parole rivolte all’arbitro in occasione della partita contro il Napoli. Matteo Paro e il team manager Pellegri hanno dovuto bloccarlo e placare la sua ira nei confronti del direttore di gara. Il tecnico ora rischia anche le due giornate dal Giudice Sportivo e salterebbe Empoli, ma soprattutto il derby contro la Juventus. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Ivangrosso dopo le pesanti parole rivoltein occasione della partita contro il Napoli Ivangrosso dopo le pesanti parole rivoltein occasione della partita contro il Napoli. Matteo Paro e il team manager Pellegri hanno dovuto bloccarlo e placare la sua ira nei confronti del direttore di gara. Il tecnico oraanche le duedal Giudice Sportivo e salterebbe Empoli, ma soprattutto ilcontro la Juventus. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

