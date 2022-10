Infortunio Lautaro, guaio muscolare per l’argentino? Le ultime (Di domenica 2 ottobre 2022) Non solo la sconfitta, Inzaghi deve fare i conti anche con Lautaro: l’argentino è uscito malconcio dalla sfida contro la Roma Non solo la sconfitta, Inzaghi deve fare i conti anche con Lautaro: l’argentino è uscito malconcio dalla sfida contro la Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante dell’Inter avrebbe accusato un fastidio ai flessori della coscia sinistra. Lo staff spera in un semplice affaticamento, oggi giornata di scarico e poi le valutazioni in vista del Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Non solo la sconfitta, Inzaghi deve fare i conti anche conè uscito malconcio dalla sfida contro la Roma Non solo la sconfitta, Inzaghi deve fare i conti anche conè uscito malconcio dalla sfida contro la Roma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante dell’Inter avrebbe accusato un fastidio ai flessori della coscia sinistra. Lo staff spera in un semplice affaticamento, oggi giornata di scarico e poi le valutazioni in vista del Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

