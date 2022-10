Indonesia, scontri dopo una partita di calcio: almeno 182 morti (Di domenica 2 ottobre 2022) I tifosi dell'Arema Fc, inferociti per la sconfitta contro i rivali di sempre del Persebaya Surabaya, hanno invaso il campo di gioco. Molte delle vittime sono morte calpestate nella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 ottobre 2022) I tifosi dell'Arema Fc, inferociti per la sconfitta contro i rivali di sempre del Persebaya Surabaya, hanno invaso il campo di gioco. Molte delle vittime sono morte calpestate nella ...

Agenzia_Ansa : Invasione di campo al termine di una gara di calcio in Indonesia, almeno 127 morti in seguito agli scontri con la p… - SkyTG24 : Indonesia, scontri dopo partita calcio: almeno 129 morti - NuovoSud : Scontri dopo la partita di calcio: 127 morti in Indonesia - GIANELL16384484 : RT @repubblica: Indonesia, scontri dopo una partita di calcio: 127 morti - zazoomblog : Indonesia scontri dopo una partita di calcio: almeno 129 morti - #Indonesia #scontri #partita #calcio: -