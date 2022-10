Indonesia | scontri dopo partita calcio | almeno 127 morti

repubblica : Indonesia, scontri dopo una partita di calcio: 127 morti - SkyTG24 : Indonesia, scontri dopo partita calcio: almeno 129 morti - giuseppeMI1998 : Indonesia, scontri dopo una partita di calcio: almeno 129 morti - Smargiasso1975_ : RT @Agenzia_Ansa: Invasione di campo al termine di una gara di calcio in Indonesia, almeno 127 morti in seguito agli scontri con la polizia… - Smargiasso1975_ : RT @SkyTG24: Indonesia, scontri dopo partita calcio: almeno 129 morti -

Almeno 127 persone sono morte in seguito ad una serie dial termine di una partita di calcio in. Glisi sarebbero verificati quando i tifosi hanno invaso il campo di gioco al termine di una gara a Malang, nella provincia di Giava Orientale. "Neglisono morte 127 persone,...... nella provincia di Giava Orientale, in. La follia è esplosa al termine della partita quando migliaia di tifosi dell'Arema Fc sono entrati sul campo di gioco dello stadio Kanjuruhan. Erano ...Il governo indonesiano si è scusato per l’incidente e ha promesso di indagare sulla vicenda. Il presidente Joko Widodo ha ordinato un’inchiesta sulla sicurezza durante le partite di calcio.I tifosi dell'Arema Fc, inferociti per la sconfitta contro i rivali di sempre del Persebaya Surabaya, hanno invaso il campo di gioco. Molte delle vittime sono morte calpestate nella calca ...