Indonesia, scontri allo stadio dopo partita calcio: almeno 129 morti

Sono almeno 129 le persone morte negli scontri avvenuti ieri sera Malang, in Indonesia, dopo una partita di calcio. La polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere i tifosi di calcio in rivolta. Tra i morti ci sono anche due. La maggior parte delle vittime è deceduta per mancanza di ossigeno durante la calca dopo che i tifosi hanno invaso il campo dello stadio Kanjuruhan mentre i padroni di casa dell'Arema Malang perdevano 3-2 contro il Persebaya Surabaya, club rivale di East Java, ha dichiarato il capo della polizia provinciale Nico Afinta. "Ci rammarichiamo e deploriamo la tragedia", ha dichiarato il capo della polizia provinciale Nico Afinta in una conferenza stampa.

