Indonesia | scontri allo stadio | 180 morti e numerosi feriti

(Di domenica 2 ottobre 2022) Social. Allo stadio Kanjuruhan di Malang i tifosi dell'Arema Fc, dopo la sconfitta per 3-2, hanno invaso il campo e la polizia è intervenuta con i lacrimogeni. Al tragico bilancio delle vittime e dei feriti vanno aggiunti anche diversi atti vandalici: incendiate alcune auto e un camion della Polizia. Il presidente Joko Widodo ha ordinato un'inchiesta. Vediamo nel dettaglio una prima ricostruzione dei fatti su quanto accaduto post partita. Leggi anche –> Mondo del calcio sconvolto, Lorenzo Insigne ha perso il figlio: la terribile notizia poco fa Drammatico epilogo in Indonesia del match fra Arema Fc e Persebaya Surabaya.

Nella provincia di Giava Orientale, in Indonesia. Migliaia di tifosi sono entrati sul campo di gioco. La follia è esplosa al termine della partita quando migliaia di tifosi dell'Arema Fc sono entrati sul campo. L'Indonesia è sotto shock per la tragedia avvenuta a Malang, nella provincia di Giava Orientale, dove più di 170 persone sono decedute nella calca che si è scatenata per gli scontri avvenuti al termine della partita. Roma, 2 ott. (askanews) - Decine di persone, l'ultimo bilancio parla di oltre 170, sono morte negli scontri al termine di una partita di calcio. Retroscena inquietanti sulla tragedia dello stadio in Indonesia, con 17 bambini purtroppo tra le vittime. Sotto accusa il comportamento delle forze dell'ordine.