Indonesia, invasione di campo dei tifosi al termine del derby, più di 180 morti (VIDEO) (Di domenica 2 ottobre 2022) Immagini terribili quelle che arrivano dall’Indonesia. Durante il derby tra l’Arema Fc e il Persebaya Surabaya, allo stadio di Malang, i tifosi hanno fatto irruzione in campo. Nella calca hanno perso la vita 182 persone. Duri gli scontri tra tifosi e forze dell’ordine in campo. Secondo quanto riporta l’ansa, al termine della partita migliaia di tifosi dell’Arema Fc hanno fatto irruzione in campo inferociti dopo la sconfitta per 2-3 contro i rivali di sempre. A quel punto si è scatenato il panico. Gli agenti di polizia intervenuti non hanno saputo riportare la situazione alla calma. Anzi, hanno lanciato gas lacrimogeni che hanno scatenato il fuggi fuggi generale e la morte di tanti tifosi calpestati dalla folla. Lo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 ottobre 2022) Immagini terribili quelle che arrivano dall’. Durante iltra l’Arema Fc e il Persebaya Surabaya, allo stadio di Malang, ihanno fatto irruzione in. Nella calca hanno perso la vita 182 persone. Duri gli scontri trae forze dell’ordine in. Secondo quanto riporta l’ansa, aldella partita migliaia didell’Arema Fc hanno fatto irruzione ininferociti dopo la sconfitta per 2-3 contro i rivali di sempre. A quel punto si è scatenato il panico. Gli agenti di polizia intervenuti non hanno saputo riportare la situazione alla calma. Anzi, hanno lanciato gas lacrimogeni che hanno scatenato il fuggi fuggi generale e la morte di tanticalpestati dalla folla. Lo ...

