Indonesia: almeno 127 morti, scontri con la polizia allo stadio di Malang

Negli scontri sono morte 127 persone, di cui due agenti - spiega il capo della polizia, Nico Afinta in una nota -. Trentaquattro persone sono decedute all'interno dello stadio mentre le altre in ospedale

