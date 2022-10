Il volto pestato, Enrica Bonaccorti confessa: "Vi dico cosa mi è successo", poi il dolore privato (Di domenica 2 ottobre 2022) Enrica Bonaccorti non si nasconde e mostra il suo volto tumefatto. Nessuno l'ha picchiata ed è lei stessa a rivelare sui social cosa è successo: "Realtà truccata! Non mi ha menato nessuno… Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla". Poi in un'intervista al Corriere rivela il momento difficile che sta passando: "Non ho paura di mostrare la mia fragilità. Sicuramente è legata all'età perché… le vecchie signore cadono e si rompono – risponde con autoironia —. Poi una mia amica psicologa mi ha detto che non è un caso se mi sono rotta la spalla perché ho tanti pesi sulle spalle. L'affetto del pubblico? È qualcosa che mi avvolge come una carezza calda. Perché ho perso anche il mio compagno da pochi mesi e ho solo mia figlia Verdiana e il mio nipotino Matteo, nipotino anche se ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022)non si nasconde e mostra il suotumefatto. Nessuno l'ha picchiata ed è lei stessa a rivelare sui social: "Realtà truccata! Non mi ha menato nessuno… Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla". Poi in un'intervista al Corriere rivela il momento difficile che sta passando: "Non ho paura di mostrare la mia fragilità. Sicuramente è legata all'età perché… le vecchie signore cadono e si rompono – risponde con autoironia —. Poi una mia amica psicologa mi ha detto che non è un caso se mi sono rotta la spalla perché ho tanti pesi sulle spalle. L'affetto del pubblico? È qualche mi avvolge come una carezza calda. Perché ho perso anche il mio compagno da pochi mesi e ho solo mia figlia Verdiana e il mio nipotino Matteo, nipotino anche se ha ...

svizzera1985 : RT @chil_q: ??SPEDIZIONE PUNITIVA DI 5 UOMINI PER UN RAGAZZINO DI 16 ANNI?? Martedì mattina alle 8, prima che entrasse a #scuola, F. B. #a… - solagimma : RT @chil_q: ??SPEDIZIONE PUNITIVA DI 5 UOMINI PER UN RAGAZZINO DI 16 ANNI?? Martedì mattina alle 8, prima che entrasse a #scuola, F. B. #a… - lucab962 : RT @chil_q: ??SPEDIZIONE PUNITIVA DI 5 UOMINI PER UN RAGAZZINO DI 16 ANNI?? Martedì mattina alle 8, prima che entrasse a #scuola, F. B. #a… - clamar65 : RT @chil_q: ??SPEDIZIONE PUNITIVA DI 5 UOMINI PER UN RAGAZZINO DI 16 ANNI?? Martedì mattina alle 8, prima che entrasse a #scuola, F. B. #a… - LadyOscar_42 : RT @chil_q: ??SPEDIZIONE PUNITIVA DI 5 UOMINI PER UN RAGAZZINO DI 16 ANNI?? Martedì mattina alle 8, prima che entrasse a #scuola, F. B. #a… -