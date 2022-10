Il primo sondaggio politico dopo le elezioni: Meloni cresce ancora, boom dei 5 Stelle (Di domenica 2 ottobre 2022) SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 2 OTTOBRE 2022 SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 2 OTTOBRE 2022 – Le elezioni del 25 settembre hanno sancito la vittoria del centrodestra e in particolare il successo di Fratelli d’Italia. A pochi giorni dal voto, il primo sondaggio post elettorale è realizzato da Euromedia Reasearch per Porta a Porta. In testa troviamo ancora e saldamente il partito di Giorgia Meloni, premier in pectore del prossimo governo. Al secondo posto resta il Pd, ma i dem, in crisi di identità e di leadership, sono in costante calo. Da segnalare gli ottimi numeri del M5S, che prosegue il suo trend in salita registrato già prima delle elezioni. Tonfo della Lega che continua invece a perdere consensi. Ma vediamo i dati nel dettaglio. Fratelli d’Italia di Giorgia ... Leggi su tpi (Di domenica 2 ottobre 2022) SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 2 OTTOBRE 2022 SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 2 OTTOBRE 2022 – Ledel 25 settembre hanno sancito la vittoria del centrodestra e in particolare il successo di Fratelli d’Italia. A pochi giorni dal voto, ilpost elettorale è realizzato da Euromedia Reasearch per Porta a Porta. In testa troviamoe saldamente il partito di Giorgia, premier in pectore del prossimo governo. Al secondo posto resta il Pd, ma i dem, in crisi di identità e di leadership, sono in costante calo. Da segnalare gli ottimi numeri del M5S, che prosegue il suo trend in salita registrato già prima delle. Tonfo della Lega che continua invece a perdere consensi. Ma vediamo i dati nel dettaglio. Fratelli d’Italia di Giorgia ...

CarloCalenda : Primo sondaggio post voto ancora in crescita 7,9%. Avanti. - SimoneAlliva : C’è questo sondaggio su come sarebbero andate le elezioni se a votare fossero stati gli studenti della #Bocconi. 3… - DomenicoRostag1 : RT @CarloCalenda: Primo sondaggio post voto ancora in crescita 7,9%. Avanti. - astone_silvia : RT @CarloCalenda: Primo sondaggio post voto ancora in crescita 7,9%. Avanti. - KochMcristina : RT @CarloCalenda: Primo sondaggio post voto ancora in crescita 7,9%. Avanti. -