Il piano per bloccare le bollette: ecco cosa farà subito il "governo Meloni"

Il governo Meloni è chiamato a far fronte a una vera e propria impresa. L'esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia dovrà trovare le misure per contenere il caro bolletta. L'Arera solo ieri ha comunicato l'aumento delle bollette della luce che nel quarto trimeste avranno un rincaro del 59 per cento. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati (quarta forza della coalizione di governo) rilancia la proposta dei moderati di utilizzare i fondi strutturali europei per dare ossigeno alle tasche degli italiani sul fronte delle bollette. Si tratta di circa 20 miliardi che potrebbero dare una svolta al portafoglio di milioni di italiani. E su questo fronte la coalizione di centrodestra sta lavorando a un piano che potrebbe prevedere il disaccoppiamento dell'energia da fonti ...

