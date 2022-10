Il piano Meloni per l’energia (Di domenica 2 ottobre 2022) È l’ora di Giorgia. Secchiona com’è, la Meloni adesso vuole vederci chiaro sul caro energia. E avendoci già messo disperatamente la testa, si sta accorgendo che lo storytelling della coppia Descalzi-Cingolani non torna. piano energia Urge dunque fare chiarezza su Gazprom, sui nuovi giacimenti, sullo stoccaggio, sui numeri che ballano e, nelle more di capire quelli veri, dall’Algeria all’Egitto, la premier in pectore sta pianificando un programma di interventi per calmierare bollette e fornire garanzie statali alle utilities, predisponendo da subito un piano di razionamenti, programmato, che preveda una riduzione di energia nei consumi domestici, per limitare la produzione delle centrali a gas. Un’operazione verità. Secondo una prima bozza, ancora riservata, agli utenti verrà chiesto di ridurre i consumi fra il 10-20% rispetto agli ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 2 ottobre 2022) È l’ora di Giorgia. Secchiona com’è, laadesso vuole vederci chiaro sul caro energia. E avendoci già messo disperatamente la testa, si sta accorgendo che lo storytelling della coppia Descalzi-Cingolani non torna.energia Urge dunque fare chiarezza su Gazprom, sui nuovi giacimenti, sullo stoccaggio, sui numeri che ballano e, nelle more di capire quelli veri, dall’Algeria all’Egitto, la premier in pectore sta pianificando un programma di interventi per calmierare bollette e fornire garanzie statali alle utilities, predisponendo da subito undi razionamenti, programmato, che preveda una riduzione di energia nei consumi domestici, per limitare la produzione delle centrali a gas. Un’operazione verità. Secondo una prima bozza, ancora riservata, agli utenti verrà chiesto di ridurre i consumi fra il 10-20% rispetto agli ...

