“Il nuovo Pogba, non sono il nuovo Pogba… io sono Tchouaméni, (Di domenica 2 ottobre 2022) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 02/10/2022 Agire alle 12:56 est Ha assicurato la sua ferma intenzione di firmare per il Real Madrid senza esitazione tra gli altri club Il centrocampista bianconero non vuole essere paragonato a Paul Pogba Tchouameni, questa domenica ha rilasciato un’intervista a Telefoot, dove non ha voluto essere paragonato a nessun centrocampista da Les Bleus, come Paul Pogba. “Il nuovo Pogba, non sono il nuovo Pogba… sono Tchouaméni, provo a scrivere la mia storia. Giochiamo nella stessa posizione, ma Pogba ce n’è solo uno”. ... Leggi su justcalcio (Di domenica 2 ottobre 2022) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 02/10/2022 Agire alle 12:56 est Ha assicurato la sua ferma intenzione di firmare per il Real Madrid senza esitazione tra gli altri club Il centrocampista bianconero non vuole essere paragonato a PaulTchouameni, questa domenica ha rilasciato un’intervista a Telefoot, dove non ha voluto essere paragonato a nessun centrocampista da Les Bleus, come Paul. “Il, nonil…, provo a scrivere la mia storia. Giochiamo nella stessa posizione, mace n’è solo uno”. ...

GianniRosati6 : @CucchiRiccardo Il nuovo Pogba. Tanta roba... - gercci1 : RT @junews24com: Pogba, nuovo attacco: «Allo United si presentava in ritardo, ma alla fine...» - - junews24com : Pogba, nuovo attacco: «Allo United si presentava in ritardo, ma alla fine...» - - FulvioFloridia : Oggi, Zhang, Brozovic, Pogba, Nuovo San Siro, Leao, Cristiano Ronaldo... - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: SOCIAL, Nuovo look per Pogba: striscia dorata fino al -