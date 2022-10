Il New York Times demolisce il mito del vino naturale (Di domenica 2 ottobre 2022) AGI - Il vino naturale è davvero migliore? Se lo chiede il New York Times, sottolineando come il genere sia tra i più apprezzati del momento perché gli vengono associate alcune caratteristiche di minor impatto sul fisico, come meno mal di testa, inesistenti postumi da sbornia, nessun problema intestinale, alcuna sensazione di disidratazione. Che la percezione, però, corrisponda al vero non è assolutamente dimostrabile scientificamente, anche se il fatto di bere una bevanda definita “naturale” può apparire che sia più sana. Ma è davvero così o si tratta solo di marketing? Per rispondere all'interrogativo, il Times sostiene che prima di tutto bisogna esser d'accordo su ciò di cui si parla: a differenza dei prodotti con l'etichetta biologica certificata, “che devono aderire a una serie ... Leggi su agi (Di domenica 2 ottobre 2022) AGI - Ilè davvero migliore? Se lo chiede il New, sottolineando come il genere sia tra i più apprezzati del momento perché gli vengono associate alcune caratteristiche di minor impatto sul fisico, come meno mal di testa, inesistenti postumi da sbornia, nessun problema intestinale, alcuna sensazione di disidratazione. Che la percezione, però, corrisponda al vero non è assolutamente dimostrabile scientificamente, anche se il fatto di bere una bevanda definita “” può apparire che sia più sana. Ma è davvero così o si tratta solo di marketing? Per rispondere all'interrogativo, ilsostiene che prima di tutto bisogna esser d'accordo su ciò di cui si parla: a differenza dei prodotti con l'etichetta biologica certificata, “che devono aderire a una serie ...

