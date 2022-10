Il Grande Fratello Vip 7 ha la sua prima coppia? (Di domenica 2 ottobre 2022) Voci insistenti, avvicinamenti, amicizia e condivisioni sempre più frequenti fanno pensare che, in questa nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, stia per nascere la prima coppia ufficiale. Eppure, nonostante lei gli abbia chiesto del tempo per comprendere al meglio un’eventuale relazione, qualcuno intravede un forte interesse da ambo le parti. Ecco di chi stiamo parlando. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 “Non so se è amicizia”, è nata la prima coppia del GF Vip 7? Tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria le cose sembrano procedere per il verso giusto, tant’è che i due si starebbero avvicinando sempre di più, trascorrendo molto più tempo assieme. Un interesse che non poteva, di certo, sfuggire a ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 2 ottobre 2022) Voci insistenti, avvicinamenti, amicizia e condivisioni sempre più frequenti fanno pensare che, in questa nuova edizione delVip 7, stia per nascere laufficiale. Eppure, nonostante lei gli abbia chiesto del tempo per comprendere al meglio un’eventuale relazione, qualcuno intravede un forte interesse da ambo le parti. Ecco di chi stiamo parlando. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica delVip 7 “Non so se è amicizia”, è nata ladel GF Vip 7? Tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria le cose sembrano procedere per il verso giusto, tant’è che i due si starebbero avvicinando sempre di più, trascorrendo molto più tempo assieme. Un interesse che non poteva, di certo, sfuggire a ...

