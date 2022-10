Il gesto inaspettato di Stefano De Martino verso Emma Marrone: come la prenderà Belen? (Di domenica 2 ottobre 2022) Emma Marrone ha subito una grossa perdita, quella del suo amato padre Rosario. In aiuto arriva l’ex Stefano De Martino che si rende protagonista di un gesto incredibile. La cantante salentina Emma Marrone ha recentemente perso suo padre Rosario per una brutta malattia. La donna si è sempre dimostrata molto legata alla sua famiglia ed in particolare al suo papà. È proprio grazie all’uomo che Emma si è avvicinata al mondo della musica ed è diventata una delle artiste più apprezzate nel panorama musicale italiano. L’uomo era un chitarrista di alcune band locali e ha fatto sì che sua figlia Emma potesse iniziare a suonare giovanissima in gruppi come Karadreon e H2O. Per la Marrone il successo è ... Leggi su howtodofor (Di domenica 2 ottobre 2022)ha subito una grossa perdita, quella del suo amato padre Rosario. In aiuto arriva l’exDeche si rende protagonista di unincredibile. La cantante salentinaha recentemente perso suo padre Rosario per una brutta malattia. La donna si è sempre dimostrata molto legata alla sua famiglia ed in particolare al suo papà. È proprio grazie all’uomo chesi è avvicinata al mondo della musica ed è diventata una delle artiste più apprezzate nel panorama musicale italiano. L’uomo era un chitarrista di alcune band locali e ha fatto sì che sua figliapotesse iniziare a suonare giovanissima in gruppiKaradreon e H2O. Per lail successo è ...

mazzeoitnb : è un gesto così carino, innocente e inaspettato che mi viene da piangere #GFvip - 361_magazine : In puntata ieri sera si è parlato di Ginevra Lamborghini e del non rapporto con la sorella Elettra che ha fatto un… - AnnaFelappi : RT @Franci70049732: E finche riuscirò ad emozionarmi ancora per un fiore che nasce, un raggio di sole dopo la tempesta, un sorriso accompa… - Franci70049732 : E finche riuscirò ad emozionarmi ancora per un fiore che nasce, un raggio di sole dopo la tempesta, un sorriso acc… - auroradicastri : RT @rosascrima_: modi e porti gli altri nei tuoi mondi. Sei bello perché non rinunci a chi sei e credi in sogni che non ti fanno dormire. S… -