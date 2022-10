Il film dei filorussi sulla guerra in Ucraina con il falso Zelensky, i nazisti e i laboratori Nato – Le foto (Di domenica 2 ottobre 2022) Il media bielorusso di opposizione Nexta fa sapere che nell’autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk sono iniziate le riprese di un film sulla guerra dal titolo «Polite People». Secondo alcuni scatti pubblicati su Twitter nel film è possibile ammirare un attore che recita nel ruolo di Volodymyr Zelensky, soldati con la svastica e persino un biolaboratorio. Quest’ultima circostanza va spiegata: dall’inizio della guerra in Ucraina infatti circolano molte teorie del complotto di fabbricazione russa sul tema. Che sostengono che nel paese esistano laboratori “della Nato” accusati di volta in volta di varie nefandezze. Come per esempio aver creato il vaiolo delle scimmie. October 2, 2022 E non solo: le teorie ... Leggi su open.online (Di domenica 2 ottobre 2022) Il media bielorusso di opposizione Nexta fa sapere che nell’autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk sono iniziate le riprese di undal titolo «Polite People». Secondo alcuni scatti pubblicati su Twitter nelè possibile ammirare un attore che recita nel ruolo di Volodymyr, soldati con la svastica e persino un bioo. Quest’ultima circostanza va spiegata: dall’inizio dellaininfatti circolano molte teorie del complotto di fabbricazione russa sul tema. Che sostengono che nel paese esistano“della” accusati di volta in volta di varie nefandezze. Come per esempio aver creato il vaiolo delle scimmie. October 2, 2022 E non solo: le teorie ...

