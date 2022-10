Il Comune offre sport gratis per i minori disagiati (Di domenica 2 ottobre 2022) di Anna Villani Sul sito del Comune di Angri è stato pubblicato un avviso pubblico rivolto a tutte le associazioni sportive del territorio che intendono aderire al protocollo d’intesa che permetterà a tutti i minori presenti sul territorio appartenenti a famiglie con basso reddito, di partecipare alle attività sportive. Le associazioni che intendono partecipare dovranno compilare il modulo online. A riproporre l’iniziativa è stato il consigliere comunale Giuseppe Del Sorbo, appartenente alla maggioranza che sostiene il sindaco nonchè consigliere provinciale. Del Sorbo ha riproposto questo progetto che negli anni precedenti ha già dato la possibilità a tanti bambini e ragazzi di Angri, in maniera del tutto gratuita, di godere del diritto al gioco e delle attività extrascolastiche. Il consigliere, comunale e provinciale, ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 2 ottobre 2022) di Anna Villani Sul sito deldi Angri è stato pubblicato un avviso pubblico rivolto a tutte le associazioniive del territorio che intendono aderire al protocollo d’intesa che permetterà a tutti ipresenti sul territorio appartenenti a famiglie con basso reddito, di partecipare alle attivitàive. Le associazioni che intendono partecipare dovranno compilare il modulo online. A riproporre l’iniziativa è stato il consigliere comunale Giuseppe Del Sorbo, appartenente alla maggioranza che sostiene il sindaco nonchè consigliere provinciale. Del Sorbo ha riproposto questo progetto che negli anni precedenti ha già dato la possibilità a tanti bambini e ragazzi di Angri, in maniera del tutto gratuita, di godere del diritto al gioco e delle attività extrascolastiche. Il consigliere, comunale e provinciale, ...

