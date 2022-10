Il centrodestra alla prova del Covid. Come sarà il prossimo inverno? (Di domenica 2 ottobre 2022) Dal Veneto alla Sardegna, in Italia salgono i casi di Covid-19, così Come i ricoveri e le quarantene. La pandemia non è finita e con il cambio di stagione, e lo svolgimento della vita quotidiana sempre più al chiuso, i contagi tendono a salire. Persino il cancelliere tedesco Olaf Scholz è risultato positivo al Covid dopo essere rientrato da una missione in Medio Oriente per trovare nuove fonti di approvvigionamento energetico per la Germania. Ha sintomi lievi, da raffreddore, e continua a lavorare in isolamento. Ebbene, il Covid, e le malattie respiratorie tradizionali, sono tornate. Negli ultimi due anni, con le limitazioni imposte in quasi tutti i Paesi, sono cambiati i livelli di molti microorganismi e si sono registrati pochi casi di influenza e altri virus. Quest’anno, con meno misure di ... Leggi su formiche (Di domenica 2 ottobre 2022) Dal VenetoSardegna, in Italia salgono i casi di-19, cosìi ricoveri e le quarantene. La pandemia non è finita e con il cambio di stagione, e lo svolgimento della vita quotidiana sempre più al chiuso, i contagi tendono a salire. Persino il cancelliere tedesco Olaf Scholz è risultato positivo aldopo essere rientrato da una missione in Medio Oriente per trovare nuove fonti di approvvigionamento energetico per la Germania. Ha sintomi lievi, da raffreddore, e continua a lavorare in isolamento. Ebbene, il, e le malattie respiratorie tradizionali, sono tornate. Negli ultimi due anni, con le limitazioni imposte in quasi tutti i Paesi, sono cambiati i livelli di molti microorganismi e si sono registrati pochi casi di influenza e altri virus. Quest’anno, con meno misure di ...

