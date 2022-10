Il caro energia spingerà le richieste di sussidi. Specialmente nel mondo dello sci (Di domenica 2 ottobre 2022) Preparate i fazzoletti: nella stagione dei piagnistei che si delinea già nettamente all’orizzonte del dopo-voto, al di là dei singhiozzi degli sconfitti e dei perdenti, toccherà d’assistere alla trafila, sempre più lunga, dei reclamanti sussidi, sconti e bonus vari, ché tra aumenti dell’energia e inflazione stanno per finire in tanti a gambe all’aria. Una brutta caduta, davvero, è annunciata anche dal mondo dello sci, sia sul fronte degli impianti di risalita (si parla già di perdite enormi nonostante il costo dei giornalieri s’impennerà oltre i 60 euro, come già annunciato da Courmayeur) sia soprattutto su quello cosiddetto sportivo, che in realtà appare sempre più surreale agli occhi dei più. Tocca già in questi giorni di leggere, sui siti specializzati, titoli come ‘Sci: emergenza senza precedenti’, o ancora ‘Sci, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Preparate i fazzoletti: nella stagione dei piagnistei che si delinea già nettamente all’orizzonte del dopo-voto, al di là dei singhiozzi degli sconfitti e dei perdenti, toccherà d’assistere alla trafila, sempre più lunga, dei reclamanti, sconti e bonus vari, ché tra aumenti dell’e inflazione stanno per finire in tanti a gambe all’aria. Una brutta caduta, davvero, è annunciata anche dalsci, sia sul fronte degli impianti di risalita (si parla già di perdite enormi nonostante il costo dei giornalieri s’impennerà oltre i 60 euro, come già annunciato da Courmayeur) sia soprattutto su quello cosiddetto sportivo, che in realtà appare sempre più surreale agli occhi dei più. Tocca già in questi giorni di leggere, sui siti specializzati, titoli come ‘Sci: emergenza senza precedenti’, o ancora ‘Sci, ...

marattin : La Germania (così come abbiamo fatto noi) ha tutto il diritto a usare il proprio spazio fiscale nazionale per comba… - MediasetTgcom24 : Caro energia, la Francia fa da sola e applica un tetto alle bollette #DRITTOEROVESCIO - CarloStagnaro : Botte da orbi tra liberisti: discussione accesa tra @OGiannino @carloalberto @recifar & yours truly su come valutar… - FraF74 : RT @MediasetTgcom24: Caro energia, la Francia fa da sola e applica un tetto alle bollette #DRITTOEROVESCIO - silvalisa53 : RT @marattin: La Germania (così come abbiamo fatto noi) ha tutto il diritto a usare il proprio spazio fiscale nazionale per combattere il c… -