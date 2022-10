Icardi, fuga dal Galatasaray: “è in Argentina per Wanda Nara” (Di domenica 2 ottobre 2022) Il nome di Mauro Icardi continua a circolare sui principali giornali e sicuramente il motivo non riguarda le prodezze in campo. L’argentino ha iniziato una nuova avventura con la maglia del Galatasaray, è arrivato subito un gol su calcio di rigore ma l’ex Inter non è stato convocato per l’ultima partita. L’attaccante non è infortunato, squalificato e non sono stati ufficializzati provvedimenti disciplinari. Allora perché non è sceso in campo? I dettagli sono stati svelati da Angel de Brito di LAM. “Icardi è venuto qui per parlare con Wanda. Wanda ha chiesto alla sua amica avvocato Rosenfeld di essere presente come testimone. Lo ha fatto soggiornare a Núñez mentre lei è nella casa di Santa Bárbara. La cosa più importante: Icardi ha intrapreso il viaggio perché Wanda ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 ottobre 2022) Il nome di Maurocontinua a circolare sui principali giornali e sicuramente il motivo non riguarda le prodezze in campo. L’argentino ha iniziato una nuova avventura con la maglia del, è arrivato subito un gol su calcio di rigore ma l’ex Inter non è stato convocato per l’ultima partita. L’attaccante non è infortunato, squalificato e non sono stati ufficializzati provvedimenti disciplinari. Allora perché non è sceso in campo? I dettagli sono stati svelati da Angel de Brito di LAM. “è venuto qui per parlare conha chiesto alla sua amica avvocato Rosenfeld di essere presente come testimone. Lo ha fatto soggiornare a Núñez mentre lei è nella casa di Santa Bárbara. La cosa più importante:ha intrapreso il viaggio perchéha ...

