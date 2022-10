Icardi è in Argentina | Wanda ha depositato la richiesta di separazione | tutti i

RJIervolino : #Icardi non convocato dal #Galatasaray. L’argentino sarebbe scappato di notte dal ritiro del club turco per volare… - CarroSpiaze : @thebshades Mentre Icardi invece ha pubblicato una storia con scritto : Ci manchi , manca poco ( al ritorno in tuc… - Luxgraph : Dall'Argentina: 'Icardi vuole riconquistare Wanda, ma L-Gante...' - RegalinoV : Wanda Nara e Mauro Icardi, la telenovela argentina continua: gli ultimi aggiornamenti - Stephxxxventure : RT @FitandFamous: Mauro Icardi #hotfootballers #shirtless #PSG #PSG_inside #Argentina #Argentine -

Corriere dello Sport

La rottura tra Wanda Nara e Maurocontinua a far discutere. E alimentare il gossip è la stessa showgirlche sul suo profilo Instagram, nelle ultime ore, ha deciso di fare una diretta insieme al rapper L - Gante, ...Wanda possiede anche una casa in, quella che condivideva con il primo marito Maxi Lopez . Mauroe i suoi messaggi d'amore Mauro, però in tutto questo, pare non aver ... "Wanda Nara e Mauro Icardi hanno smesso di seguirsi sui social" Il giornalista Angel de Brito ha assicurato che non c'entra China Suarez, l'attrice che un anno fa ha avuto un flirt con Maurito ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...