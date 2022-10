Ha una pettinatura iconica e ama i cavalli. Ma è l'asso del nuovo monarca (Di domenica 2 ottobre 2022) Di Anna d’Inghilterra il padre, il principe Filippo, diceva sempre che “era il figlio preferito” con l’articolo al maschile. E aggiungeva pure: «Se non mangia fieno e nitrisce, non le interessa nessuno» alludendo alla sua passione smodata per i cavalli. La stessa che aveva la madre, del resto, la regina Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre scorso a 96 anni, dopo 70 anni di regno. «Sì, amo i cavalli perché non obbediscono a me più che agli altri fantini solo in quanto figlia della regina» confermò una volta la principessa reale. La principessa Anna in Scozia prima del funerale della regina Elisabetta (Photo by Karwai Tang/WireImage) Due aneddoti per spiegare il carattere e la personalità della donna che più di tutte – forse anche più della regina consorte Camilla – è stata la protagonista a sorpresa del funerale di Stato più solenne mai ... Leggi su iodonna (Di domenica 2 ottobre 2022) Di Anna d’Inghilterra il padre, il principe Filippo, diceva sempre che “era il figlio preferito” con l’articolo al maschile. E aggiungeva pure: «Se non mangia fieno e nitrisce, non le interessa nessuno» alludendo alla sua passione smodata per i. La stessa che aveva la madre, del resto, la regina Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre scorso a 96 anni, dopo 70 anni di regno. «Sì, amo iperché non obbediscono a me più che agli altri fantini solo in quanto figlia della regina» confermò una volta la principessa reale. La principessa Anna in Scozia prima del funerale della regina Elisabetta (Photo by Karwai Tang/WireImage) Due aneddoti per spiegare il carattere e la personalità della donna che più di tutte – forse anche più della regina consorte Camilla – è stata la protagonista a sorpresa del funerale di Stato più solenne mai ...

4pugninpadella : Pronto? Polizia delle codine? Salve, volevo denunciare una chica mala che mi ha rubato la pettinatura … #gfvip - gattarainside : @maicnagioia Ok sbaglio mio che non mi sono spiegata bene. Volevo dire che oltre la storia infantile sui codine dov… - folierose : @ocus_pocus_ esistono da non so quanti anni ma lei è convinta di aver creato una pettinatura ?? - commentotuttoh : @jerulina32 @koala_targaryen No ma penso che il “problema” sia che lei sia convinta di aver inventato questa pettin… - cindygooo : #fairylu Lulu ma come è possibile fare un post “ adoro Ginevra Lamborghini e la tagghi” per una pettinatura? Poi ca… -