"Ha lasciato la Casa". Clamoroso ritiro dal Grande Fratello, il motivo spiazza Signorini (Di domenica 2 ottobre 2022) Al Grande Fratello Vip c'è la prima "vittima". Marco Bellavia ha scelto di lasciare la Casa. Lo ha fatto perché probabilmente non sopportava più l'idea di essere costantemente sorvegliato dalle telecamere e dagli occhi di milioni di italiani. Nel corso dell'ultima puntata, Alfonso Signorini aveva parlato della situazione di Bellavia in modo chiaro: "Marco Bellavia ha fatto un appello importante, ha lanciato un SOS. Ha bisogno, dal suo punto di vista, di un aiuto. Questo perché è una persona poco equilibrata. Mi sento in dovere di dire che tutto lo staff del Grande Fratello vuole andare più a fondo in questo disagio espresso da Marco Bellavia. Con noi collabora un team di psicologi. Avremo modo di analizzare a dovere questo disagio di cui Marco ci ha parlato questa sera". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) AlVip c'è la prima "vittima". Marco Bellavia ha scelto di lasciare la. Lo ha fatto perché probabilmente non sopportava più l'idea di essere costantemente sorvegliato dalle telecamere e dagli occhi di milioni di italiani. Nel corso dell'ultima puntata, Alfonsoaveva parlato della situazione di Bellavia in modo chiaro: "Marco Bellavia ha fatto un appello importante, ha lanciato un SOS. Ha bisogno, dal suo punto di vista, di un aiuto. Questo perché è una persona poco equilibrata. Mi sento in dovere di dire che tutto lo staff delvuole andare più a fondo in questo disagio espresso da Marco Bellavia. Con noi collabora un team di psicologi. Avremo modo di analizzare a dovere questo disagio di cui Marco ci ha parlato questa sera". ...

pulcivale04 : @SaraJimenz5 @repubblica Io so quello che ha fatto mia madre…che avevo un lavoro suo e il suo stipendio lo ha mand… - MazzarielloRino : RT @MassimoCorsaro: Non so cosa facesse il padre di Meloni quando lei era bambina e lui aveva lasciato casa. So per certo che la sinistra h… - mollatrumma : RT @ultimora_pol: Massimo #Corsaro: 'Non so cosa facesse il padre di Meloni quando lei era bambina e lui aveva lasciato casa. So per certo… - ivymono : @FL0WERKIVE fun story ieri sera sono tornata a casa e il tuo pacchettino non era dove lo avevo lasciato perché mamm… - TizRoss83 : @robymancio mister lei non trova curioso che chi ha lasciato la nazionale per infortunio in questa giornata parte o… -