Grande Fratello: arriva l'ambulanza per il concorrente (Di domenica 2 ottobre 2022) Attimi di paura per alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip: Cristina si è sentita male Attivi di vero spavento nella casa del Grande Fratello Vip. Cristina Quaranta si è sentita male all'improvviso finendo a terra svenuta. Tutto è accaduto due giorni fa quando all'improvviso la giovane è stata ripresa priva di sensi sul pavimento. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo. Cristina Quaranta si è sentita male al Gfvip Come si è visto in diretta, le telecamere erano puntate su una tranquilla chiacchierata tra Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi, quando nella casa si sono sentite delle urla. Alcune delle concorrenti hanno chiesto aiuto. La regia ha passato l'inquadratura su Cristina che è apparsa a terra priva di sensi. Dopo questo, la censura. Ovviamente, inutile dire lo spavento sia ...

