GP Thailandia, Zarco: 'Passare Bagnaia? Ducati ha chiesto di non togliere punti, se non per la vittoria' (Di domenica 2 ottobre 2022) Tra i protagonisti della difficile gara di Buriram c'è sicuramente Johann Zarco, autore di una forte progressione dalle retrovie nella seconda parte di corsa, tale da renderlo, per buoni tratti, il ...

