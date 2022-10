(Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) – In occasione del Grand Prix di Formula 1 di, i cui eventi hanno animato la Città Stato dal 30 settembre al 2 ottobre, l’Ambasciataha organizzato una serie di appuntamenti dedicati alleitaliane che sono protagoniste dell’automobilismo mondiale. La rassegna si è svolta con speciali allestimenti negli spazi della nuova sede dell’Ambasciata a, dove una speciale Sala Italia serve da alcune settimane come vetrina delle eccellenze italiane. La serie “Italian Innovation in’s Formula 1 Grand Prix” è stata aperta il 29 settembre da, che ha presentato alla stampa specializzata una mostra dei più moderni pneumatici, compreso il nuovo modello da 18 pollici che gareggia sulla pista di ...

pleccese : Gp Singapore, da Pirelli a Brembo all’Ambasciata d’Italia le aziende motorsport ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : Gp Singapore, da Pirelli a Brembo all’Ambasciata d’Italia le aziende motorsport ??Leggi di più su… - novasocialnews : Gp Singapore, da Pirelli a Brembo all'Ambasciata d'Italia le aziende motorsport - telodogratis : Gp Singapore, da Pirelli a Brembo all’Ambasciata d’Italia le aziende motorsport - News24Italy : #Gp Singapore, da Pirelli a Brembo all'Ambasciata d'Italia le aziende motorsport -

Adnkronos

Per quanto riguarda le gomme, le tre mescole messe a disposizione dallaper il Gran Premio disaranno le C3, C4 e C5, la scelta più aggressiva che per l'ultima volta avevamo visto ...... che ha presentato alla stampa specializzata una mostra dei più moderni pneumatici, compreso il nuovo modello da 18 pollici che gareggia sulla pista di. Mario Isola, direttore di... Gp Singapore, da Pirelli a Brembo all'Ambasciata d'Italia le aziende motorsport La serie “Italian Innovation in Singapore’s Formula 1 Grand Prix” è stata aperta il 29 settembre da Pirelli, che ha presentato alla stampa specializzata una mostra dei più moderni pneumatici, compreso ...In occasione del Gran Premio di Formula 1 l'Ambasciatore Mario Vattani ha inaugurato la rassegna “Italian Innovation in Singapore’s Formula 1 Grand Prix” nella Sala Italia della nuova sede dell'Ambasc ...